Experte erklärt: Wie wird der eigene Garten zum Schmuckstück?

Der Frühling kommt mit Macht – nirgends sonst zeigt sich das derzeit besser als in der freien Natur und im heimischen Garten. Wo es gestern noch mehr als trist zuging, zeigen sich heute schon viele grüne Triebe. Die Obstblüte hat bereits begonnen, auch andere Bäume schlagen aus. Den Hobbygärtnern kribbelt es dementsprechend in den Fingern – jetzt ist ihre Zeit gekommen. Und immer mehr Menschen entdecken ihre Leidenschaft für das Grün rund ums Haus. Der heimische Garten als Refugium – das war schon immer so, wurde aber durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt.