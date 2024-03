Plus Glees

Ex-Ministerpräsident von NRW bei den Mönchen: Armin Laschet hält Fastenpredigt in Maria Laach

Von Martin Ingenhoven

i CDU-Politiker Armin Laschet hielt in Maria Laach eine Fastenpredigt. Foto: Martin Ingenhoven

Ihren Glauben nicht nur zu leben, sondern in die Welt zu tragen, dazu denken sich die Mönche der Benediktinerabtei Maria Laach stets neue Wege aus. In diesem Jahr initiierte der Konvent eine Reihe von Fastenpredigten, ein Instrument, das der ein oder andere vielleicht mit einer etwas derben politischen Tradition vom Münchner Nockherberg verbindet. Doch derb oder gar bierselig ist an den Laacher Fastenpredigten nichts. Sie kommen eher leise und intellektuell daher.