EVM-Chef zum Wiederaufbau des Erdgasnetzes im Ahrtal: „Wir brauchen gasförmige Energie“

In Rekordzeit wurde das beschädigte Erdgasnetz an der Ahr wieder aufgebaut. Eine bundesweit anerkannte Meisterleistung von Handwerkern und Ingenieuren der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und Unternehmen aus ganz Deutschland, die unterstützend zur Hilfe geeilt sind. Dem Ziel, die Opfer der Flutkatastrophe „warm über den Winter“ zu bekommen, ist man damit ein großes Stück näher gekommen. Was bleibt noch zu tun, und wie zukunftsträchtig ist die Versorgung mit Erdgas eigentlich noch? Die Rhein-Zeitung sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden der EVM, Josef Rönz.