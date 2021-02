EVM kontra Ahrtal-Werke: Heißer Kampf um Kunden

Soll die Stadt per Satzung ihre Bürger dazu verpflichten, in einem definierten Kerngebiet von Bad Neuenahr die Heizenergie künftig per Fernwärme von den Ahrtal-Werken zu beziehen? Vorerst ist es nur eine Idee, die auf Antrag der Fraktionen im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert wurde, doch die EVM nutzt das jetzt als Steilvorlage, um Bürger mit großen Plakaten im Stadtgebiet davor zu warnen, sich an Fernwärme zu binden. Droht jetzt ein heißer Krieg um Kunden unter den regionalen Energieversorgern?