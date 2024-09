Plus Bad Neuenahr Evangelische Gemeinde mit Baustellen: Wann gibt's in der Neuenahrer Martin-Luther-Kirche wieder Gottesdienste? Von Beate Au i Die Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr Foto: Jochen Tarrach In exponierter Lage ist die Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr ortsbildprägend. Der Flut 2021 hat das Mauerwerk der protestantischen Kirche getrotzt, aber keine Zerstörung im Inneren verhindert. Beim Wiederaufbau sollen neue Ideen eine Chance bekommen. Lesezeit: 4 Minuten

Das Gotteshaus stand an der Ahr in der ersten Reihe, als die Flut kam. Sie hat dem Innenleben der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr stark zugesetzt. Noch sind die Türen zu diesem entkernten, leeren, aber immer noch würdevollen sakralen Raum mitten in der Stadt verschlossen, in dem sich einst die ...