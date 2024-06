Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Europawahl stand für Viele im Vordergrund: Passanten in Ahrweiler setzen sich weiterhin für die EU ein

i Am Sonntag, hatten die Rheinland-Pfälzer die Möglichkeit, ihre Kreuze bei der Kommunal- und Europawahl in der Wahlkabine zu setzen und sich somit auch weiterhin für die Demokratie einzusetzen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

In Rheinland-Pfalz stehen in diesen Tagen wichtige politische Entscheidungen an. Nicht nur bei der Kommunalwahl, sondern auch bei der Europawahl konnten die Menschen in der Region ihre Kreuze und damit ein wichtiges Zeichen für Demokratie setzen. Die RZ hat sich die Frage gestellt: Wer geht eigentlich wählen, und wer geht nicht wählen? Und warum?