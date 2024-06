Plus Kreis Ahrweiler

Europawahl: AfD wird drittstärkste Kraft im Kreis Ahrweiler

i Im Kreishaus in Ahrweiler lief am Sonntagabend die Auszählung der Briefwahl zur Europawahl. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Rund 500 Millionen Europäer in 27 Mitgliedsstaaten wählten ihre Vertreter in einem Europa, das vor zahlreichen Herausforderungen steht: Klimakrise, Migration, Inflation, der Krieg in der Ukraine. 100.797 Wahlberechtigte sind es im Kreis Ahrweiler. Sie haben die AfD bei einer Wahlbeteiligung von 67,1 Prozent zur drittstärksten Partei gemacht.