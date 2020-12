Unkelbach/Remagen

Die Aufregung in Remagens Ortsteil Unkelbach rund um das gleichnamige Gewässer bleibt groß. Wie aufgeheizt die Stimmung zwischen der Stadtverwaltung und den Unkelbachern ist, wurde in der jüngsten Stadtratssitzung offensichtlich. Als Unkelbachs Ortsvorsteher Egmond Eich sichtlich erregt und um Fassung ringend um eine Stellungnahme des Bürgermeisters zu den geplanten Arbeiten am Bach bat, antwortete ihm Bürgermeister Björn Ingendahl nicht ohne Schärfe, dass er in Unkelbach „keine Fackeln und Mistgabeln sehen wolle, auch keine verbalen“. Aber warum regen sich viele Unkelbacher über die von der Stadt eingeleiteten Arbeiten am Unkelbach so auf, obwohl sie selbst diese doch schon seit Jahren fordern?