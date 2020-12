Brohltal

Es war ein in jeder Hinsicht ungewöhnlicher Rahmen, in dem die Sitzung des Verbandsgemeinderates Brohltal stattfand: Anstatt in der bisher üblichen Form mit anschließendem festlichen Essen trafen sich die Mandatsträger zur wichtigsten Zusammenkunft im Jahr, in der traditionell der Haushalt verabschiedet wird, diesmal per Videokonferenz. Und auch dabei gab es im Wappensaal des Rathauses zu Beginn eine technische Störung, die eine halbstündige Verspätung nach sich zog.