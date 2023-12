Esther Zimmermann übernimmt: Führungswechsel in den Breisiger Römer-Thermen

Esther Zimmermann heißt die neue Geschäftsführerin der Römer-Thermen in Bad Breisig. Die in Sinzig lebende 45-jährige Zimmermann ist Diplom-Betriebswirtin (FH) mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialwirtschaft und hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen sozialen Einrichtungen der Region in Leitungspositionen gearbeitet, zuletzt als regionale Qualitätsmanagementbeauftragte für die Johanniter Seniorenhäuser GmbH.