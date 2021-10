Wer muss bezahlen, wer bekommt's umsonst? Das ist eine wichtige Frage im Flutgebiet. Mit der Wiederherstellung der Infrastruktur und dem Übergang von der Gratis-Katastrophenversorgung in den Alltag der freien und sozialen Marktwirtschaft verschärft sich zudem die Frage, wer über Bezahlen oder Nichtbezahlen entscheidet. Was ist notwendig, was ist gerecht? Eine Momentaufnahme bei den Themen Essen und Sprit umsonst.