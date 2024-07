Plus VG Brohltal

Es muss viel investiert werden: So steht es um Feuerwehrhäuser im Brohltal

Von Martin Ingenhoven

i Das Stahlgerüst der neuen Fahrzeughalle in Burgbrohl steht bereits, doch der Bau verläuft alles andere als planmäßig. Foto: Martin Ingenhoven

Dass es um die Feuerwehrhäuser im Brohltal derzeit nicht zum Besten steht, ist nicht erst seit Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes für die Verbandsgemeinde klar (die RZ berichtete). So wird etwa in Niederzissen bereits seit einiger Zeit an einem Neubau für eine Schwerpunktwache geplant. Doch auch an anderen Orten sind Investitionen notwendig. Die Rhein-Zeitung hat drei markante Beispiele beleuchtet.