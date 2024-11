Plus Sinzig

Es geht voran: Gemeinschaftsgarten in Sinzig nimmt Form an

Von Judith Schumacher

i Ein paar Pflanzkisten sind schon aufgestellt, ein paar Bäume gepflanzt: Im neuen Jahr soll die Saison im Gemeinschaftsgarten Sinzig dann so richtig beginnen. Foto: Judith Schumacher

Der für jeden Sinziger Bürger offene 3500 Quadratmeter große Gemeinschaftsgarten in den Ahrwiesen in der Verlängerung der Friedrich-Spee-Straße nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt wurden – quasi zum Üben – zehn Bäume gepflanzt, im Jahr 2025 sollen weitere 30 Bäume dazukommen. Diese sollen bei der Kreisverwaltung über das Projekt „Artenreiche Wiese“ beantragt werden.