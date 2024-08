Plus Adenau Erstmals ist die Fraktion im VG-Rat Adenau vertreten: Was die Grünen wollen – ein Gespräch mit Claudia Schmitz Von Frank Bugge i Die Kandidaten der Grünen für den Rat der Verbandsgemeinde Adenau: Victoria Neubusch, Claudia Schmitz (4. von links), Guido Setzlach, Hans-Jürgen Zacher, Gereon Schürrmann, Kay Neubusch, Ute Nett, Heinz Bossert, Doris Schmitten, Robert und Almut Nikolayczik, Florian Trummer und Gabriele Bartelt. Foto: Albert Dietz Wenn am Dienstag, 27. August, um 18.30 Uhr die bei der Kommunalwahl neu gewählten 28 Mitglieder zur ersten Sitzung des Verbandsgemeinderates für diese Legislaturperiode zusammenkommen, ist das ein historisches Ereignis. Zumindest für die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Die ist nämlich zum ersten Mal und mit drei Mandatsträgern im Verbandsgemeinderat vertreten – mit Heinz Bossert, Gereon Schürmann und der Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmitz. Zum politischen Start hat die RZ bei ihr nachgefragt. Lesezeit: 4 Minuten

Frau Schmitz, die Grünen sind jetzt in Adenau im Verbandsgemeinderat. Wie starten Sie? Wir wurden mit 9,2 Prozent von der Bevölkerung in der Verbandsgemeinde gewählt. Unsere Themen haben wir zuvor in einer Broschüre und Pressemeldungen kundgetan. Wir fangen neu an und müssen uns erst gemeinsam kennenlernen. Es geht um Vertrauen und ...