Der Straßenkarneval im Ahrtal wird seit vielen Jahren in Bachem eröffnet. Am Samstag zogen wahre Völkerschalen in den Kreisstadt-Stadtteil südlich der Ahr, wo sich der närrische Lindwurm durch den Ort schlängelte und dabei gleich drei Mal am jecken Epizentrum „am Bau“ vorbeikam. Nicht nur hier ergoss sich immer wieder ein Kamelleregen über die Narren am Wegesrand. Viele von ihnen waren bunt kostümiert und forderten lautstark Süßes.