Plus Müsch

Erster Schritt für den Weg der Erinnerung an die Ahrflut: Stele in Münsch enthüllt

Von Ulrike Walden

i Annette Holzapfel (links neben der Stele) hat die Idee zum Weg der Erinnerung angestoßen. Die erste Stele wurde in Müsch enthüllt. Foto: Werner Dreschers

Es bleibt eine Herausforderung für die Menschen an der Ahr, das Trauma der Flut zu verarbeiten. Mit dem Weg der Erinnerung hat Annette Holzapfel eine Idee angestoßen, die alle betroffenen Gemeinden mitnimmt beim Gedenken an die Katastrophe. Die erste Stele wurde jetzt in Müsch enthüllt.