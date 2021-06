Erste Wochenenden sind ausgebucht: Im Kreis Ahrweiler kehrt das Leben in die Jugendherbergen zurück

Auf einen Schlag war es wieder da. Lärmende Kinder auf den Rasenflächen, Stimmen in den Korridoren und Fußgetrappel. In die Jugendherberge der Kreisstadt kehrt das Leben zurück. Plötzlich und mit voller Wucht. Am ersten Wochenende, an dem wieder private Gäste in der Jugendherberge übernachten durften, wurde das Haus förmlich überrannt. „Wir waren direkt komplett ausgebucht“, berichtet Jugendherbergsleiter Oliver Piel. „Man merkt einfach: Unsere Gäste sind glücklich, dass sie mal wieder rauskommen.“ Und auch das Team der Jugendherberge konnte endlich wieder aufatmen.