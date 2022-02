Plus

Am heutigen Freitag wird in der Remagener Rheinhalle die neue Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, in ihr Amt eingeführt. Ein Blick zurück zeigt, dass es dieses Amt seit nunmehr 206 Jahren gibt. 31 Männer leiteten in dieser Zeit die Verwaltungsgeschäfte, mit Cornelia Weigand übernimmt die erste Frau das verantwortungsvolle Amt. Die RZ blätterte in der „Landrats-Chronik“.