Kreisstadt

Schlicht und einfach präsentiert sich die neue App Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auf dem Startbildschirm wird eine Auswahl an Kategorien mit kleinen Symbolen angeboten: Unter dem Symbol einer Kirche findet man Aktuelles über die Gottesdienste, ein Viereck symbolisiert einen virtuellen Schaukasten, ein vereinfachtes Smartphone leitet zum Sonntagswort über. Die App ist der Versuch der Pfarreiengemeinschaft, auch in Corona-Zeiten im Alltag der Menschen präsent zu sein und vielleicht auch neue Altersgruppen anzusprechen. Wie kommt das neue Angebot an?