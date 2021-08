Die schrecklichen Bilder vom zerstörten historischen Ahrtorfriedhof in Ahrweiler sind bundesweit verbreitet worden. Den Menschen gehen sie nicht so schnell aus dem Kopf. Einen Ort der Trauer so zerstört zu sehen, das schmerzt. Wie lange es dauern wird, bis hier wieder bestattet werden kann, ist noch nicht absehbar. Eines steht aber fest: Es wird lange dauern. Nicht nur Wochen, sondern Monate – vielleicht Jahre.