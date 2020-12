Erst recht zum Fest: Spiele boomen in der Pandemie

Ahrweiler

„Es ist nicht nur ein Job“, sagt Alexander Petkovski, der sich vor drei Jahren den Traum vom eigenen Laden erfüllte, in dem es nur ums Spielen geht. Beim „Brettspielheld“ in der Ahrweiler Fußgängerzone gibt es bis unter die Decke alles, was das Spielerherz begehrt, von „A“ wie „Azul“ bis „Z“ wie „Zug um Zug“. Also ein Eldorado für Brettspielfans – aber auch ein bedrohtes Paradies: Die Corona-Krise macht es dem Einzelhandel bekanntlich schwer. Ladenbesitzer müssen sich derzeit einiges einfallen lassen, um von der Kundschaft nicht vergessen zu werden. Davon kann auch Petkovski ein Lied singen.