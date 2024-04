Ersatz für die die flutzerstörte Trasse: Die Saffenburghütte bei Mayschoß hat wieder Strom und Wasser

Hartwig Baltes, der Erste Beigeordnete und Vorsitzende des Fördervereins Saffenburg, freut sich über die Fertigstellung der neuen Strom- und Wassertrasse zur Burgruine Saffenburg. „Die Burgruine Saffenburg ist für Mayschoß ein echtes Wahrzeichen und auch bei unseren Gästen ein überaus beliebtes Ausflugsziel. Umso wichtiger ist es, dass die Burgruine und die dazugehörige Saffenburghütte auch künftig mit Wasser und Strom versorgt werden und damit weiterhin ein attraktiver Ausflugs- und Veranstaltungsort für die touristische Infrastruktur des Ortes bleiben“, erklärt er in einer Pressemitteilung.

Anzeige

Die Saffenburg oberhalb von Mayschoß gilt als älteste Burganlage im Ahrtal und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher. Der Förderverein setzt sich seit seiner Gründung 1998 für den Erhalt und die Sanierung der Burgruine ein. In diesem Zuge wurde 2011 eine Hütte für Tourismus- und Veranstaltungszwecke erbaut, die auch mit Wasser und Strom versorgt wurde. Die alte Trasse, die vom ehemaligen Sportplatz hoch zur Burgruine führte, wurde in der Flutnacht 2021 komplett zerstört.

Howasserresliliente Trasse im Fokus

Da ein Wiederaufbau an gleicher Stelle unwirtschaftlich und nicht zweckmäßig war, wurden die Planungen für die Errichtung einer neuen hochwasserresilienten Trasse vorangetrieben. Die Arbeiten an der neuen Wasser- und Stromtrasse, die nun vom Bereich des Mayschoßer Bahnhofs hoch zur Burgruine verläuft, wurden im März fertiggestellt. Nach der Bewilligung des Förderantrags waren im vergangenen Sommer bereits die Tiefbauarbeiten entlang des Wirtschaftswegs „Am Nickers“ abgeschlossen worden. Im Winter erfolgte die Errichtung einer Druckerhöhungsanlage, die nun in Betrieb wurde. red