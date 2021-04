Eröffnung auf der Zielgraden: Behinderteneinrichtung in Adenau bietet rund 60 Menschen Beschäftigung

Noch stehen große Baumaschinen hier auf dem Gelände der Caritas-Werkstatt im Gewerbegebiet. Und auch im Innenbereich wird noch emsig geschraubt und gewerkelt. Denn am Montag, 3. Mai, soll dort der Betrieb aufgenommen werden. „Derzeit werden für die Wäscherei die letzten Maschinen angeliefert. Der rund 2000 Quadratmeter große Neubau unserer Werkstatt für Behinderte im Adenauer Gewerbegebiet Im Broel befindet sich auf der Zielgeraden und geht am 3. Mai in Betrieb“, erläutert Betriebsstättenleiter Johannes Haubrich.