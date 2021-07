Mit Elan und Begeisterung hatten sich die Bürger von Heppingen bereits vor Jahren an die Arbeit gemacht, ein neues Dorferneuerungskonzept für ihren Ort zu entwickeln. Im April 2019 war es dann so weit, dass Ortsvorsteher Klaus Kniel dem Ortsbeirat und schließlich dem Stadtrat das fertige Konzept inklusive Prioritätenliste vorlegen konnte. Inzwischen hat sich in Heppingen allerdings Ernüchterung breitgemacht.