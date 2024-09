Plus Sierscheid Ernste Worte zur Sierscheider Kirmes: Pfarrer hält Gottesdienst am Ehrenmal Von Werner Dreschers i Die Kranzniederlegung am Ehrenmal ist ein fester Bestandteil der Kirmes in Sierscheid. Foto: Werner Dreschers Sierscheid hat jetzt seine jährliche Kirmes gefeiert – ein Fest für die Gemeinschaft des Ortes mit rund 100 Einwohnern. Am Sonntagmorgen fand die traditionelle Festmesse statt, diesmal auf dem Außengelände der St.-Maternus-Kapelle. Lesezeit: 1 Minute

Pfarrer i. R. Michael Schaefer zelebrierte den Gottesdienst. Er ging auf den Schutzpatron Maternus ein, dieser war zunächst Bischof in Trier, später in Köln. An der Orgel begleitete Herbert Ernst. Schaefer erzählte die Geschichte von den beiden Wölfen, die jeder Mensch in sich trage. Der eine verkörpere die bösen Dinge, ...