Bad Breisig

Erlös kommt krebskranken Kindern zugute: Kreisverwaltung Ahrweiler sammelt 1000 Kilo Kronkorken

i Meik Würtz (links), der Vorsitzende des Karnevalsklübchen Kraus, nahm drei weitere volle Sammelbehälter an der Kreisverwaltung entgegen. Foto: Kreisverwaltung Ahrweiler/Carolina Wicher

1000 Kilo Kronkorken wurden in den letzten zwölf Monaten in der Kreisverwaltung Ahrweiler gesammelt. Die Verschlüsse aus Metall werden an den Verein Karnevalsklübchen Kraus (KKK) aus Bad Breisig übergeben. Die Mitglieder verkaufen die Kronkorken an die Stahlindustrie und spenden den Erlös an den Förderkreis Bonn, der krebskranke Kinder und Jugendliche unterstützt.