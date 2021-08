Fassungslos kommt Horst Felten, Neuenahrer Urgestein, nach einigen Tagen erstmalig wieder an die Stelle, an der einstmals die Kurgartenbrücke in das Herz seiner Heimatstadt rund um den Kurpark führte. Den Anblick zu verkraften fällt dem 1938 in Bad Neuenahr geborenen Senior sichtlich schwer.