Das Gewerbegebiet Brohltal-Ost ist eine Erfolgsgeschichte. Und es sieht ganz so aus, dass diese sich auch weiter fortsetzt. Denn in einer virtuellen Zusammenkunft der Vertreter der 14 am Zweckverband beteiligten Ortsgemeinden konnte der Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Johannes Bell, gute Nachrichten verkünden.