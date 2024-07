Plus Altenahr Erfolgreicher Wiederaufbau nach der Flut: Das Haus Caspari ist zurück in Altenahr Von Claudia Voß i Sind froh, den Wiederaufbau bewältigt zu haben und freuen sich auf einen Neustart: Stefanie Nelles (links) und Andrea Babic. Am Freitag, 12. Juli, öffnen die beiden Schwestern nach rund dreijähriger Schließung erstmals wieder die Türen des Hauses Caspari für Gäste. Foto: Claudia Voß Bei der Ahrflut 2021 wurde das Haus Caspari in Altenahr stark beschädigt. Dem Schock über die Katastrophe folgten viele nervenaufreibende Monate der Sanierung. Nun ist es geschafft: Das Haus Caspari öffnet seine Gastronomie ab Freitag, 12. Juli. Die RZ hat sich schon einmal vor der Eröffnung in der frisch renovierten Lokalität umgesehen. Lesezeit: 5 Minuten

Wer in den vergangenen Monaten in Altenahrs Ortsmitte unterwegs war, dem wird aufgefallen sein: Im Haus Caspari gegenüber des Rathauses tut sich was. Ein Anbau aus Holz und Glas ziert nun das Gebäude und auch der sonstige Wiederaufbau im Haus, welches von den Schwestern Stefanie Nelles und Andrea Babic betrieben ...