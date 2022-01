Wenn Pfarrer Jörg Meyrer seinen Koffer packt, um am 13. Februar den neuen Bundespräsidenten in Berlin zu wählen, wird ein schwarzes Jackett dabei sein. Auf den Rücken des Sakkos lässt er das Wort SolidAHRität sticken. Und auf der FFP-2-Maske, die er an diesem Tag tragen wird, soll die Ahr als Aufkleber zu sehen sein.