Entwicklung von Calvarienberg: Grünes Licht für neues Gesicht

Vor dem Hintergrund der dringend gewünschten Entwicklung des ehemaligen Klosters Calvarienberg im Stadtteil Ahrweiler hat der Bau- und Planungsausschuss in seiner jüngsten Online-Sitzung einstimmig und ohne jede Diskussion die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kloster Calvarienberg“ gebilligt. Endgültig darüber entscheiden wird erst der Stadtrat in seiner Sitzung am 1. März. Jedoch gilt schon jetzt als sicher, dass das Gremium dem Vorhaben zustimmen wird, geht es doch um das Filetstück von Ahrweiler, dem seit geraumer Zeit ohne Nutzung dastehenden altehrwürdigen Kloster auf dem Berg vor den Toren der Rotwein- metropole.