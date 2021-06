Entwicklung der Schülerzahlen in Gelsdorf, Leimersdorf und Ringen: Platz an Grundschulen der Grafschaft reicht nicht aus

Die Grafschaft ist eine wachsende Gemeinde mit einem hohen Anteil junger Menschen. Besonders für Familien mit Kindern ist sie seit Jahren ein Anziehungspunkt. Das hat Auswirkungen: steigende Schülerzahlen in den kommenden Jahren und ein Raumangebot an den drei Grundschulen der Gemeinde, das nicht mehr ausreichen wird. Der Schulträgerausschuss beschäftigte sich jüngst mit dem Istzustand und der Entwicklung der Schülerzahlen in den nächsten Jahren an den Grundschulen Gelsdorf, Leimersdorf und Ringen.