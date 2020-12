Kreis Ahrweiler

Dreifacher Verdacht, dreifache Entwarnung: Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, sind drei Bürger des Kreises am Montag über deren Dienststelle beziehungsweise von den Betroffenen selbst dem Gesundheitsamt als direkte Kontaktpersonen zu Corona-Erkrankten in Nordrhein-Westfalen gemeldet worden. Sie sollen jedoch nicht infiziert sein.