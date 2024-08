Plus Bad Neuenahr

Entscheidender Schritt im Stadtrat: Grundschule in Bad Neuenahr wird gebaut

Von Jochen Tarrach

i Provisorisch wieder hergerichtet kann in der Grundschule Bad Neuenahr der Schulbetrieb wieder statt finden. Doch ein Neubau war auch vor der Flut schon im Gespräch. Nun ist dieser beschlossene Sache. Während das Gebäude entlang der Weststraße für andere Zwecke weiter verwendet werden soll, wird der nach hinten führende Flügel abgerissen. Foto: Jochen Tarrach

Mit dem Beschluss zur Beauftragung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) sowie zur Architektenbeauftragung zum Neubau einer Grundschule in Bad Neuenahr hat der Stadtrat am Montag einen entscheidenden Schritt in die Zukunft getan. Nach langer Diskussion über Sanierung oder Neubau der bei der Flut schwer geschädigten Schule ist damit ein Neubau endgültig auf den Weg gebracht.