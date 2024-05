Plus Eifel

Enkel helfen fleißig mit: Wanderwege im Vinxtbachtal neu ausgeschildert

i Wegepate Konrad Friedgen hat mit Unterstützung seiner Enkel die Wanderwege im Vinxtbachtal neu beschildert. Foto: Picasa/Konrad Friedgen

Die Beschilderung der kurzweiligen und aussichtsreichen Themenrundwanderung „Historische Straße – Köhler- und Loheweg“ im Vinxtbachtal war in die Jahre gekommen und bedurfte der grundlegenden Erneuerung. Eine ganze Reihe von Wegezeichen fehlten, waren in Baumrinden eingewachsen oder wurden entwendet. Im Auftrag der Vulkanregion Laacher See hat sich jetzt Wegepate Konrad Friedgen der Sache angenommen. Und er hatte unermüdliche Helfer an seiner Seite.