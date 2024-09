Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Energiewende: Ultranet-Freileitung hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht nur Freunde Von Jochen Tarrach i Es sieht wie ein Chaos aus, aber jede Stromleitung ist hier bei Heppingen genau dort, wo sie hingehört. Nun sollen noch zwei 380-kV-Freileitungen in Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnik sowie für den temporären Drehstrombetrieb hinzukommen. Foto: Jochen Tarrach Eine Gleichstromleitung direkt über unseren Köpfen – diese Vorstellung bereitet so manchen Zeitgenossen Kopfzerbrechen. Auch der Kreis Ahrweiler und Flächen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen vom sogenannten Ultranet überspannt werden. Damit hat sich jetzt erneut die Politik befasst. Lesezeit: 3 Minuten

Mit der geplanten rund 340 Kilometer langen Ultranet-Gleichstromverbindung von Osterrath in Nordrhein-Westfalen bis Philippsburg in Baden Württemberg soll in Zukunft ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der großräumigen Stromübertragung sowie der nationalen Versorgungssicherheit geleistet werden. Der in den Windkraftanlagen des Nordens produzierte Strom soll über Freileitungen zum Gebrauch in den Süden ...