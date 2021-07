Es fühlte sich fast schon wieder an wie vor Corona. Die Ränge der Freilichtbühne Schuld waren zwar sparsamer besetzt, Kiosk und Getränkeverkauf blieben geschlossen, und auch eine Pause gab es nicht. Aber was soll's – endlich wurde die Bühne wieder bespielt, und so war die Premierenvorstellung der Inszenierung von Räuber Hotzenplotz am Freitagabend ausverkauft.