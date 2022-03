Die gute Nachricht gleich vorweg: Es wird 2022 wieder ein Weinfest an der Ahr geben. Der Arbeitskreis Weinfest Bachem war sich in innerhalb seines Treffens am Dienstag im Sängerheim einig, dass die Zeit dafür reif ist. Von weiteren Weinfesten im Ahrtal ist bisher noch nichts bekannt.