Ende ist besiegelt: Neuenahrer Seta-Hotel wird abgerissen

Seit nunmehr drei Jahren steht die Ruine des einstigen 4-Sterne Seta-Hotels an der Landgrafenstraße und die Bürger rätseln, was nun mit den von der Flut schwer getroffenen Gebäudeteilen passieren wird. Jetzt ist klar, sie werden abgerissen. Doch was kommt dann? Foto: Jochen Tarrach