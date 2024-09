Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ende einer politischen Karriere: Schlagwein will nicht mehr zur Grünenfraktion im Kreis Ahrweiler gehören

i „Ich habe jetzt einen neuen Lebensabschnitt angefangen“: Wolfgang Schlagwein und sein neuer Begleiter Riko Foto: Hans-Jürgen Vollrath

„Ich bin raus“, sagt Wolfgang Schlagwein am Ende einer politischen Karriere, die für den Grünen 1989 mit der Wahl in den Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler und in den Kreistag begonnen hat. Es ist ein bitterer Abschied von der kommunalen Bühne seiner Partei, den er sich so nicht gewünscht hat. Weitermachen will er trotzdem – zumindest ein bisschen.