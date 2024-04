Plus Ahrweiler Ende des Provisoriums in Sicht: Die neue Ahrtorbrücke in Ahrweiler kommt 2025 Von Jochen Tarrach i Die Widerlager der alten Brücke direkt neben der THW-Stahlkonstruktion sind noch am Ufer deutlich zu erkennen. Genau an dieser Stelle soll auch die neue, 58 Meter lange Ahrtorbrücke entstehen. Ab 2025 soll gebaut werden. Foto: Jochen Tarrach Noch verbindet ein Provisorium die beiden Ufer in Ahrweiler. Mit dem Bau der neuen Ahrtorbrücke soll 2025 begonnen werden. Der LBM stellte jetzt die Vorplanungen im Ortsbeirat vor. Lesezeit: 2 Minuten

Zu den wichtigsten Brücken im Gebiet der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zählt ohne Zweifel die Ahrtorbrücke in Ahrweiler. Sie verbindet das Zentrum von Ahrweiler am Ahrtor mit den südlich der Ahr gelegenen Stadtteilen sowie Bachem und ist auch das Einfallstor zur Weiterfahrt in die Eifel. Auch sie wurde vom Hochwasser 2021 ...