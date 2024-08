Kreis Ahrweiler

Ende der Sommerferien: Schüler machen sich im Kreis Ahrweiler wieder auf den Schulweg

i Hurra, hurra, die Schule fängt wieder an! Foto: Hans-Jürgen Vollrath

„Endlich, endlich geht die Schule wieder los“, hat bestimmt so mancher Elternteil am gestrigen Montag gedacht, als die Kinder in aller Frühe sich wieder auf den Weg in die jeweilige Bildungseinrichtung – hier das PJG in der Kreisstadt – im Kreis gemacht haben.