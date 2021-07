Darauf haben viele ältere Mitbürger aus Niederzissen und den Nachbargemeinden sehnsüchtig gewartet: Am Mittwoch, 21. Juli, 14 Uhr, wird der beliebte Seniorentreff in der Bausenberghalle nach langer Corona-Pause wieder eröffnet. Auch ein neues Organisatorenteam wird an diesem Tag seine Arbeit aufnehmen.