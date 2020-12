Kreis Ahrweiler

Mit beeindruckendem Fachwissen in Sachen Wein, mit souveränem Auftreten in der Öffentlichkeit, mit Redegewandtheit in mehreren Sprachen hat Eva Lanzerath die Jury in Neustadt überzeugt: Seit dem 26. September ist die Walporzheimerin als 72. Deutsche Weinkönigin im Amt. Mit einem festlichen Empfang im Steigenberger Kurhaussaal in Bad Neuenahr bedankte sich die gesamte Region bei der Grundschullehrerin dafür, dass sie die Krone zum dritten Mal innerhalb eines Jahrzehnts ins Ahrtal geholt hat.