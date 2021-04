Sie nennen sich „Parents for Future“, und das nicht nur freitags. Waren es ursprünglich Schüler, die dem Beispiel der Schwedin Greta Thunberg gefolgt waren und für das Klima freitags die Schule bestreikten und für die Rettung des Klimas demonstrierten, so gibt es inzwischen eine wachsende Zahl von Elterninitiativen, die der Jugend den Rücken stärken wollen. Jetzt hat sich auch in der Gemeinde Grafschaft eine Ortsgruppe gegründet.