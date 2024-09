Plus Niederdürenbach

Eltern setzten sich früh für ihre Kinder ein: Zustände an der Schule in Niederdürenbach sorgten für Frust

Von Hans-Josef Schneider

i Beengte Verhältnisse: Schulfoto mit Lehrer Peter Kirwel aus dem Jahre 1964. Der Pädagoge hatte die Leitung bis 1997 inne. Foto: Archiv Hans-Josef Schneider

Was mit zähen Verhandlungen und Debatten um den Schulstandort begonnen hatte, klang aus in Freude und Harmonie, als am 3. November 1967 die dreiklassige Verbandsschule in Niederdürenbach ihrer Bestimmung übergeben wurde. Doch es gab auch viele Schattenseiten.