Bad Breisig

Eltern fürchten in Bad Breisig um das Wohl ihrer Kinder an einem vermeintlichen Hort der Sicherheit. Grund ist eine lange Liste voller Sicherheitsmängel, ausgerechnet bei der Kita, in der 2017 ein Dreijähriger verunglückt ist. Auch die SPD aus der Quellenstadt lieferte sich kürzlich mit der Verwaltung einen verbalen Schlagabtausch: „Warum schaut die Stadt erst jetzt hin?“, fragen sich Politiker und Betroffene.