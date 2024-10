Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Elektrifizierung der Ahrtalbahn: Bäume müssen weichen Von Beate Au i Die Kehrseite der Medaille: Für die Elektrifizierung der Ahtalbahn müssen Bäume fallen, wie hier an Bahndamm entlang der Kreisverwaltung. Foto: Beate Au Es ist die Kehrseite der Medaille: Für die Elektrifizierung der Ahrtalbahn müssen Bäume fallen. Es gibt Bürger, die dafür kein Verständnis haben. Lesezeit: 2 Minuten

Für Bernd Geschier, der in der Elligstraße in Ahrweiler wohnt, ist die Welt vor seinem Haus nicht mehr in Ordnung. Geschockt registriert er, dass auf den Bahndamm entlang der Kreisverwaltung in diesen Tagen mächtige Bäume gefällt werden. Sie stehen der Elektrifizierung der Ahrtalbahn im Weg. Das bestätigte ein Bahnsprecher aus der ...