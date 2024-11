Das Eiscafé Taormina da Maria am Marktplatz in Ahrweiler ist ein Familienbetrieb: Schwiegersohn Adrian (rechts) bedient am Direktverkauf, während Schwiegermutter Maria Magdalena Lacatis und Ehefrau Elisabeta die kleine Maria Sophia mit ihrem italienischen Eis verwöhnen. Foto: Frank Bugge