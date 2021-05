Die Göppinger Straße in Heimersheim ist die einzige Zufahrtsstraße, die direkt nach Heimersheim hineinführt. Deshalb ist es für die Bürger auch umso ärgerlicher, dass diese Straße an der Ecke Rüstringer Straße bereits seit Juli 2020 für den Autoverkehr gesperrt ist und größere Umwege in Kauf genommen werden müssen. Nichts hat sich in den vergangenen Monaten getan, weshalb die Wellen des Unmuts hoch schlagen. Doch jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.